La falta dentro del área de José María Giménez contra Michael Estrada no fue cobrada por el juez brasileño Anderson Daronco ni solicitada a revisión por el VAR. Tras el partido, el jugador ecuatoriano mostró la herida que le quedó en la pierna.

En Ecuador reclaman por chuletón criminal que no fue cobrado como penal ante Uruguay

El triunfo de Uruguay por 1-0 ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 sigue dando que hablar. Y no por el gol de Gastón Pereiro en el minuto 92, si no por una patada que dejó a todos con la boca abierta y no la cobró ni el VAR.

Fue en el minuto 71 de partido, cuando ocurrió la polémica en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo. El central uruguayo José María Giménez fue con todo dentro del área en contra el delantero Michael Estrada, pero el juez del partido ignoró completamente.

Pese a los reclamos en contra de Anderson Daronco de Brasil, el árbitro no cobró el penal, cuando el partido estaba empatado 0-0, ni tampoco el VAR llamó para pedir una revisión de la jugada.

Una vez finalizado el partido, fue el propio Estrada quien compartió fotografías de cómo le quedó la pierna derecha, en donde se puede ver la huella que dejó la patada de Giménez, provocando el reclamo de los hinchas ecuatorianos quienes se sintieron perjudicados por la jugada que pudo haber significado un penal, cuando quedaban 19 minutos de partido.