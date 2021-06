Pato Yáñez: "Quedo preocupado porque no tenemos gol y el recambio no se ve"

Patricio Yáñez, ex seleccionado chileno, valoró el juego de la Roja frente a Bolivia por las Eliminatorias a Qatar 2022, pero lamentó la falta de gol.

"Quedo preocupado porque no tenemos gol, veo que el caudal ofensivo de ayer si se hubiese capitalizado con un pepero, el partido termina muy distinto", señaló en Radio Agricultura.

Luego, sostuvo: "En la organización de juego, hubo momentos en que Chile rayó la perfección. Bolivia estaba metido atrás, y aún así Chile tuvo buena rotación, un traslado de balón rápido, profundizó por los costados, tuvo juego interior, pero no hubo poder de finiquito".

Después precisó: "Quedo tranquilo por cómo se jugó, pero preocupado porque no tenemos gol y el recambio hasta el momento no se ve. No se ve que aparezca un hombre con esas características".

Pato Yáñez extraña un centrodelantero como los que tienen otras selecciones sudamericanas: "Le metes a cualquier nueve de Sudamérica a la selección chilena y le metes cinco goles a Bolivia en el primer tiempo".

"Hoy no hay un jugador en la selección que sea confiable y que uno diga: este es nuestro goleador", finalizó.