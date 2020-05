El martirio de Martín Cáceres: "Sin saberlo, tuve el coronavirus durante 60 días en mi cuerpo"

Uno de los países del mundo que más ha sufrido por el coronavirus es Italia, donde hubo miles de contagiados, que también tocaron al fútbol, y Fiorentina fue uno de los clubes golpeados.

Uno de los tantos enfermos del elenco viola fue el uruguayo Martín Cáceres, quien en un Live de Instagram contó todo lo que sufrió a causa del Covid-19.

"Tuve los primeros síntomas en la semana del 8-15 de marzo. En los días siguientes sentía el virus en mis pulmones. Me dijeron que tenía que estar 20 días en cuarentena para que me pasara, pero parece que el virus se enamoró de mí, no se quería ir", reveló el ex Juventus.

"Sin saberlo, tuve el coronavirus durante 60 días en mi cuerpo. Por fin ahora he dado negativo en dos tampones consecutivos y me siento un hombre nuevo", recordó.

Cáceres empezó a tener los primeros síntomas en el partido entre Fiorentina y Udinese, quien por fin pudo recuperarse de la dura enfermedad.