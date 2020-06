El incómodo apodo de Luka Modric en el camarín de Real Madrid: "Mis compañeros me llaman vinagre"

Uno de los jugadores clave en Real Madrid es Luka Modric, cuadro que volvió con una cómoda victoria ante Eibar en La Liga, que lo mantiene peleando el título con FC Barcelona.

El croata dio una extensa entrevista en Gazzetta dello Sport, donde habló de su presente en el cuadro merengue y además dio a conocer el extraño apodo que le tienen sus compañeros en el camarín blanco.

"Me siento como una persona normal, que ama la humildad y la modestia. Soy persistente, terco. Los compañeros en el Real Madrid me llaman 'vinagre' porque cuando pierdo en el entrenamiento me lo tomo mal", contó el subcampeón del mundo.