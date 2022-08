Cristiano Ronaldo está viviendo una difícil relación con el Manchester United. Antes de que se presentara tres semanas tarde a la pretemporada liderada por el técnico Erik ten Hag, reportes de la prensa inglesa ya indicaba que el jugador quería salir del equipo por no lograr la clasificación a Champions League.

Y una repudiada actitud marcó su regreso a la actividad con los Red Devils: luego de ser reemplazado durante el entretiempo ante Rayo Vallecano el domingo recién pasado, el portugués se saltó la banca, se fue a los vestuarios y abandonó el Old Trafford antes de que finalizara el encuentro.

El hecho fue advertido por los hinchas que estaban en el estadio y la noticia rápidamente se difundió. Y por supuesto, no cayó nada bien a su entrenador.

Ten Hag habló por primera vez de la actitud de Cristiano y de lleno condenó que abandonara el equipo. "No apruebo esto. Es inaceptable para todos. Somos un equipo y te tienes que quedar hasta el final", dijo en conversación con el diario neerlandés Viaplay Sport Nederland.

La relación entre ambos demuestra un desgaste. Un video del partido mostró la actitud defensiva del astro portugués ante las indicaciones de su técnico, en el que se ve que extiende sus brazos y pone los ojos en blancos tras las palabras de ten Hag.

Por su lado, el técnico no ha suavizado la situación que vive el atacante y aseguró tras el amistoso ante Vallecano que CR7 no estaba al mismo nivel de sus compañeros por haberse perdido las semanas de entrenamiento. Ahora, la prensa inglesa asegura que el delantero no será titular en el regreso de la Premier League este fin de semana.