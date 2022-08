Cristiano Ronaldo volvió a jugar con Manchester United este domingo frente a Rayo Vallecano y si bien fue titular disputó solo 45 minutos. Al ser sustituido se marchó de Old Trafford en medio de varias versiones sobre su salida.

Cristiano Ronaldo se va del estadio al ser sustituido y Erik Ten Hag le manda un recado: "No está al mismo nivel"

Cristiano Ronaldo está en un momento bastante incómodo con el Manchester United pues varias versiones de prensa han hablado de su deseo de marcharse del equipo hacia alguno que sí participe en la próxima edición de la Champions League, por lo que ha pedido su salida de la institución a una temporada de su regreso.

De hecho, estuvo varias semanas de la pretemporada ausente mientras se resuelve su situación pero, hasta el momento, ninguno de los grandes de Europa le ha hecho alguna oferta por lo que ya está de nuevo integrado con los Red Devils y este domingo tuvo acción en un amistoso frente a Rayo Vallecano.

El delantero portugués fue titular pero al descanso fue sustituido por Amad Diallo, quien a los minutos de ingresar marcó el tanto de su equipo, que finalmente terminó empatando 1-1 pues el conjunto español logró reponerse rápidamente por medio de Álvaro García, quien al 57' puso las cifras definitivas.

En cuanto al ex de Real Madrid, se pudo ver que tras haber salido del terreno de juego no quiso permanecer mucho más tiempo en Old Trafford y se marchó del mítico estadio antes del pitazo final pues un usuario de Twitter lo captó marchándose del recinto cuando el encuentro aún se disputada.

En medio de todo esto, el técnico de Manchester United, Erik Ten Hag, habló de Cristiano Ronaldo y su primera presentación. "No puedo decir en este momento, definitivamente no está al mismo nivel que los otros jugadores porque se perdió muchas semanas de entrenamiento. Necesita juegos y mucho entrenamiento", afirmó.