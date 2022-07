Manchester United no cerró una buena temporada. Los diablos rojos estuvieron alejados de la lucha por el título y terminaron en sexta posición de la Premier League, esquivando la clasificación a Champions League, aunque sí asegurando un ticket a Europa League.

Y todo eso teniendo a uno de los goleadores de la liga, Cristiano Ronaldo. Tras Mohamed Salah y Son Heung-Min, el seleccionado portugués fue el más certero de la temporada, marcando 18 goles en 30 partidos. En Champions se lució con seis, aunque los ingleses no pudieron avanzar a cuartos de final.

La realidad de no disputar una Champions por primera vez en casi 20 años no atrae nada al delantero, por que lo que busca partir. Y ya se lo hizo saber al club. El diario The Times aseguró que el delantero le comunicó al Manchester United que, de llegar una buena oferta para una transferencia, lo dejen partir.

"Cristiano Ronaldo ha pedido que se le permita dejar el #mufc si el club de la Premier League recibe una oferta satisfactoria en la ventana de transferencia. Su decisión está motivada por el deseo de jugar en Champions League durante el resto de su carrera", escribieron desde el medio inglés.

El Bayern Munich y el Chelsea son algunos de los elencos clasificados que han mostrado interés por quedarse con los goles del atacante de 37 años, quien aún tiene una temporada más de contrato con el United. Ahora, los diablos rojos tienen la pelota respecto a su futuro.