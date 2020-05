El calvario de Douglas Costa con las lesiones: "Pensé en retirarme, llevo más resonancias que partidos jugados"

Douglas Costa es uno de los grandes jugadores que no ha podido demostrar su máximo potencial debido a las malditas lesiones. El extremo brasileño ha sufrido varias dolencias que lo han dejado fuera de las canchas por semanas e incluso meses.

En conversación con The Players Tribune, Costa realizó una dura confesión sobre sus lesiones: "Nunca puedo estar en buena forma. Tuve tantas lesiones que pensé en retirarme, Me preguntaba si seguir jugando o dejarlo, pero luego veía los partidos por la televisión y me daba cuenta que este deporte era mi pasión".

Sin embargo, hay veces en que el brasileño se lo toma con humor. Costa contó cómo se confesaba a su compañero y compatriota Alex Sandro. "Le decía: 'Tengo más resonancias que partidos jugados'".

Douglas Costa llegó en 2017 a la Juventus proveniente del Bayern Múnich

En febrero de este años, Douglas Costa sufrió una lesión en su bíceps femoral de su pierna derecha que lo dejó fuera 20 días de las canchas. Además, esta temporada en la Juve, se ha perdido diez partidos por lesión, con dos goles en 18 partidos disputados.