El mundo fútbol intenta adaptarse: Lionel Messi es jugador del Paris Saint-Germain y no del Barcelona, esto tras la polémica salida de La Pulga en el cuadro culé y un apoteósico arribo a la capital de Francia como flamante refuerzo de un PSG que aspira a ganarlo todo esta temporada 2021-22.

Con el paso de los días se han conocido detalles de la salida de Messi del Barcelona. Los hinchas culés aún no lo pueden creer y el mejor jugador del mundo para muchos se marchó lejos cuando su intención era seguir vistiendo la camiseta azulgrana.

En redes sociales, la periodista Verónica Brunati reveló el mensaje de WhatsApp de Lio Messi en el grupo de jugadores de La Masía categoría 87, aquellos que crecieron en las juveniles del Barcelona junto al argentino.

“No me quiero ir. No se pudo hacer más, no hay dinero. El club está muy mal y no pueden renovarme”, fue el mensaje de Messi en WhatsApp según Brunati.

La comunicadora agregó además: “mira si será culé Messi que mantiene un grupo de WhatsApp con sus compañeros de La Masía categoría 87, y les avisó a ellos por qué se iba del Barcelona”.

El PSG recibe este sábado al Estrasburgo por la segunda fecha de la Ligue 1, probablemente sin Leo Messi, que aún tendrá días para ponerse a punto.