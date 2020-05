Eduardo Iturralde, ex juez español: "Actualmente el 90% de los árbitros son hinchas del Real Madrid y el 10% del Barcelona"

En España y en el Europa hace rato que los equipos reclaman respecto a una serie de ayudas arbitrales que ha recibido el Real Madrid en los últimos años.

Al respecto, el que salió a hablar de esto es Eduardo Iturralde González, ex árbitro hispano y actual panelista de El Larguero de SER, el que se atrevió a decir que ""Actualmente el 90% de los árbitros son hinchas del Real Madrid y el 10% del Barcelona".

Como bien recoge Mundo Deportivo, el mismo profesional había declarado anteriormente que “los árbitros del fútbol español no venimos de Marte. Te metes a árbitro porque te gusta el fútbol, y si te gusta el fútbol no creo que haya nadie al que no le guste un equipo".

Iturraulde no se quedó ahí y también reconoció ser hincha de un cuadro. "Yo tengo la suerte de haber nacido en Bilbao y en Bilbao la gente es del Athletic. Sin embargo, en el resto de España la mayoría son del Real Madrid o del Barcelona porque son los equipos que ganan, y es así. Y entonces los árbitros vienen de ahí, y la mayoría son del Real Madrid”, aseguró.

Ahora bien, hizo énfasis en que "eso no quiere decir que cuando piten al Madrid no sean profesionales”.