La selección chilena vuelve al sonreír tras el triunfo ante Paraguay y recibe a Venezuela con la ilusión de recuperar terreno en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja necesita con urgencia sumar de a tres y ante la Vinotinto tendrá la oportunidad de acortar distancias con la parte alta de la tabla de posiciones.

Pero la tarea no será fácil, ya que elenco llanero ha tenido una gran actuación en los dos primeros partidos de esta triple fecha. Ante Brasil por poco se llevan un triunfo inesperado, aunque terminaron cayendo. Pero ese buen nivel lo mostraron también ante Ecuador, donde se quedaron con el triunfo por 2-1.

La figura del choque ante la Tri fue Eduard Bello, extremo de Deportes Antofagasta y quien se puso con una asistencia y un golazo. El presente del jugador puma lo tiene encendido de cara al duelo con Chile este jueves. "Una victoria que nos hacía muchísima falta. Estoy super emocionado, super emotiva la manera en que marqué mi primer gol como titular", reconoció en diálogo con el sitio oficial de Venezuela.

"Sin la ayuda de mis compañeros no habría sido posible, ver como todos se sacrificaban, como terminaban barriéndose. Son cosas que contagian y se nota lo comprometido que estaba el grupo con sacar el partido adelante y darle una victoria a toda la gente de Venezuela, que nos apoya en todo momento", agregó.

Bello también recordó el momento del gol del triunfo. "Machis me dio el balón y me dijo que pateara con confianza y convicción. Lo agarré, volteé, pero le pegué con toda la fe. Lo primero que dije a mis compañeros es que fueran al rebote. Mi intensión era pegarle con toda la fuerza para que quedara".

Ya sobre su presente, el venezonalo aseguró que "ha sido un lindo proceso, me ha ayudado a crecer como persona y jugador. Mentalmente de forma extraordinario y a sobreponerme ante las adversidades. Me ha ayudado la fortaleza mental y el hambre de triunfo que tengo conmigo mismo, de superarme a diario, independiente de que no se me tome en cuenta. Estas son las respuestas, la recompensa a los frutos que uno ha sembrado en el camino. No ha sido en vano".

El duelo ante Chile

Eduard Bello asoma como titular para el duelo de este jueves ante Chile, el país donde ha hecho una parte importante de su vida. "Es un partido especial, una segunda casa. Voy a cumplir cuatro. Años acá, donde me conocen bien y yo a ellos", lanzó.

En esa misma línea, señaló que "el jugador chileno se caracteriza por ser aguerrido y muy fuerte, irreverente. Será un partido difícil, pero si lo jugamos de la misma forma que ante ecuador, con sacrificio, podemos sacar el partido y llevarnos los tres puntos que mantenga la ilusión del país".

Finalmente advirtió que no bajarán los brazos por lograr una histórica clasificación a Qatar. "Todo es posible, no nos va a quitar las ganas de luchar hasta el final. Sé que no estamos viviendo los mejores momentos, pero han estado ahí apoyándonos. A los que están en Chile, que vayan al estadio para sacar el partido adelante".