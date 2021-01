Eden Hazard alaba a todos: "Me quedo con la zurda de Messi, la clase de Zidane y la sed de Cristiano"

Eden Hazard llenó de elogios a tres de los máximos referentes de la historia del fútbol: Lionel Messi, Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, en una entrevista concedida a la televisora pública de Bélgica, RTBF, realizada con motivo de la celebración de sus 30 años a los que llegó este jueves 7 de enero.

Durante la conversación le hicieron una serie de preguntas con respuestas cortas y una de ellas es qué le pediría a los Reyes Magos que le dieran del argentino, el francés y el portugués. "Su pie izquierdo", dijo sobre Messi mientras que de Cristiano expresó que "su sed de ganar, su sed de trofeos y sus ganas de marcar siempre".

Sobre su actual entrenador en el Real Madrid también tuvo una clara escogencia. "Su clase, anque yo también la tengo, ¿no? Pero él, él tiene más", bromeó el belga, quien esta temporada no ha podido disputar una gran cantidad de partidos, obstaculizado por varios problemas físicos.

Es precisamente eso lo que lo lleva a pensar en retirarse dentro de poco. "Veremos si el cuerpo me deja tranquilo. Si las lesiones se acumulan no llegaré hasta los 35 años. Hace falta divertirse. Cuantos más años sumas más necesita uno divertirse, ¿verdad? Eso es lo que necesito. Siempre estaré en el fútbol pero tal vez no sea profesional".

Sin embargo, Hazard tiene expectativas con lo que resta de su carrera. "Empiezas a envejecer, pero bueno, todavía me siento joven. Eso es lo más importante", enfatizó el exjugador del Lille y Chelsea.