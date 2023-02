Sorpresa generó este fin de semana que en el once inicial del Colorado Rapids no apareciera Diego Rubio. El delantero chileno fue la principal figura de su equipo en la temporada pasada de la MLS y no parecía normal que no estuviera en el equipo en el arranque de esta nueva campaña.

Sin embargo, a las pocas horas se comprendieron los reales motivos de la situación. Y es que el formado en Colo Colo no se encontraba bien de su rodilla derecha y debió realizarse una artroscopía para revisar la situación de la misma.

Producto de la intervención, se perderá entre 3 a 5 semanas de competencia y recién volvería en abril para poder liderar el ataque de su elenco, donde es uno de los líderes del camarín.

El chileno se perderá la posibilidad de ser convocado por Eduardo Berizzo para la Fecha FIFA de marzo, donde La Roja jugará ante Paraguay en el Estadio Monumental, además de otro rival por confirmar en las próximas horas. Los plazos no dan para que llegue en buenas condiciones a esos partidos.

Vale recordar que Berizzo ha convocado al delantero e incluso Rubio formó parte de las prácticas de La Roja Sub 23 en uno de los microciclos, por lo que es considerado por el técnico argentino para el proceso eliminatorio que comenzará en junio próximo, rumbo al Mundial del 2026.

Diego Rubio viene de vivir su mejor campaña en el extranjero en el 2022. Anotó 16 goles y entregó cinco asistencias con su equipo, siendo el principal anotador. Sin embargo, no alcanzó para que el Rapids lograse clasificarse a los Playoffs de la MLS.