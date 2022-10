Diego Rubio es sin duda uno de los varios futbolistas chilenos que destacan en el extranjero. Con la camiseta de los Colorado Rapids, el delantero criollo ha deslumbrado en la Major League Soccer y solo suma buenas presentaciones, tanto así que fue elegido como el MVP de la temporada.

El delantero de 29 años formado en Colo Colo la rompe defendiendo a los "Pids", donde comparte camarín con el ex Universidad Católica Felipe Gutiérrez, y en la presente temporada ha sumado 15 goles a su registro y también suma siete asistencias. Algo digno de destacar, sobre todo por lo hinchas.

Así, cuando se acerca el final de la temporada -la que terminará con su fase regular el próximo domingo 9 de octubre-, los fanáticos del elenco estadounidense votaron varias categorías para premiar a los futbolistas dirigidos por Robin Fraser, y el chileno la rompió con tres premios.

"Humanitarian of the year", "MVP" y "Players' player of the year" son las tres distinciones que se ganó el hijo del exseleccionado nacional Hugo Rubio y hermano del también ex Cacique Eduardo Rubio. Con lo que corona una gran temporada en la que mostró su tremenda habilidad con la pelota en los pies.

La última jornada de la fase regular se disputará el domingo 9 de octubre. Diego Rubio verá acción con Colorado Rapids visitando a Austin Football Club desde las 18:00 horas, y tras eso arrancará la fase final del torneo de fútbol estadounidense, desde el sábado 15.

Así, Diego Rubio recibe un tremendo impulso para seguir rompiendo redes en la MLS, y los hinchas de Colorado Rapids de seguro querrán seguir viendo en cancha las razones por las cuales decidieron nombrarlo como el MVP.