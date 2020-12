La emocionante dedicatoria de Claudia Villafañe para Diego Maradona en MasterChef

La partida de Diego Armando Maradona sigue causando dolor a los fanáticos del fútbol, sobre todo en Argentina, donde el campeón del mundo es considerado como un verdadero mito.

Sin embargo, para la familia del Diego la vida sigue, es por ello que su ex esposa, Claudia Villafañe, mantiene su participación en el programa MasterChef, donde se vivió un especial momento.

La madre de Dalma y Giannina Maradona es una de las mejores concursantes del show televisivo de Telefe, y por ello se ganó un premio especial, ya que al clasificar a las semifinales del concurso se ganó una medalla dorada, la que le dedicó a su ex esposo.

Claudia, sin nombrar en ningún momento al Pelusa, dijo que el premio que se había ganado se lo dedicaba al "padre de sus hijas".

Claudia y su homenaje al Diego

"No quería decir nada, porque todos los días se dicen cosas lindas y no. No hablé, no hice ningún homenaje, pero va para el papá de mis hijas...", señaló muy emocionada.

Luego, agregó que "son tiempos muy movilizantes para mí y para toda la familia".

Diego Armando Maradona ya se fue, pero seguirá siempre vigente en el corazón de todos sus fanáticos.