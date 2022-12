Emiliano Martínez fue clave una vez más en una tanda de penales. El Dibu le tapó un lanzamiento a Kingsley Coman. Y Argentina venció a Francia en la tanda de penales que definió al campeón del Mundial de Qatar 2022. Una vez más, el golero del Aston Villa se hizo enorme en la custodia de su arco cuando en remates desde los 12 pasos se trata. Se agrandó ante el extremo del Bayern Múnich.

Y celebró moviendo sus hombros de un lado a otro cuando el volante central del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, envió su disparo demasiado ancho, fuera del marco. Todos festejaron cuando Gonzalo Montiel sentenció la serie a favor de los pupilos de Lionel Scaloni, el director técnico que condujo al vecino país a ganar la tercera Copa del Mundo de su historia.

Por cierto, al cabo de esa serie, el arquero argentino que en algún momento fue captado por Francis Cagigao para ser fichado por el Arsenal de Inglaterra luego de un Sudamericano Sub 17 2009 que se disputó en Chile tuvo un reconocimiento: recibió el Guante de Oro, que lo acredita como el mejor arquero de la competencia.

Muy fiel a su estilo, el guardavalla oriundo de Mar del Plata recibió el hermoso galvano. Y lo llevó hacia sus genitales, como apuntando en alguna dirección. Nada muy diferente a lo que hace en las definiciones desde los 12 pasos donde ya acostumbró al planeta a ser un actor de muchísima relevancia.

Eso sí, él no quedó muy contento con su actuación. "Otra vez me patean tres veces y me hicieron tres goles, es algo que tengo que revisar. Nos empataron con dos tiros de mierda", apuntó sincero el Dibu después de la obtención del título, casi como dando a entender que no se creía merecedor del premio con el que fue distinguido. ¡Y con el que festejó con la locura cada vez más habitual en tan pintoresco y, a la vez, odiado personaje!