De gamer a profesor: Kun Agüero se suma a proyecto televisivo de la BBC y dará clases de español para niños en cuarentena

El delantero del Manchester City, Sergio Aguero, fue reclutado por la cadena BBC para sumarse como profesor de español en el proyecto "Bitesize Daily", que busca ayudar a los niños en cuarentena con materias escolares, actividades y talleres todos los días para evitar que se retrasen en sus deberes escolares.

El argentino la está rompiendo como streamer durante el aislamiento ocasionado por la pandemia, pero a partir de esta semana hará un uso aún mejor de su tiempo ayudando a niños entre 5 y 14 años a aprender la pronunciación de los números en español como parte del programa educativo que durará dos semanas.

"Sólo quería decirles a todos los niños que están aprendiendo en casa en este momento que continúen", comentó el goleador del Manchester City en un video promocional de la cadena televisiva colgado en redes sociales.

Pero el Kun no es el único famoso reclutado por la BBC, sino que también tendrá la compañía del ex One Direction Liam Payne, el actor Danny Dyer, la actriz Jodie Whittaker de la serie The Doctor Who, y la cantante española Mabel, teniendo cada uno misiones de enseñanzas distintas.

Este próximo jueves la participación del jugador argentino será transmitida en la televisión del Reino Unido, aunque la cadena a cargo ya presentó un adelanto donde se puede ver al artillero contando del uno al doce con una cuidadosa dicción.