Ben Brereton Díaz está viviendo su mejor momento como profesional desde que recibió el llamado de la selección chilena. El delantero del Blackburn Rovers anotó un doblete ante el Derby County y llegó a los 12 goles en la Championship de Inglaterra.

Su gran nivel y su juventud han hecho que clubes de la Premier League y La Liga estén comenzando a preguntar por él. Esto no tiene nada de contento a Tony Mowbray, su técnico en los Blanquiazules, quien en conversación con LancsLive dejó claro que lo quiere retener. "Nunca me preocupó vender jugadores. ¿Cuánto crees que vale, 30 millones de libras? ¿40 millones de libras?", lanzó desafiante.

"No me importa, entrenaremos a los jugadores que tenemos. Si un club de la Premier League o La Liga, o algún lugar al que Ben quiera ir, viene y nos ofrece el dinero que creemos que es correcto. No digo que estamos en el mercado para vender a Brereton porque esperamos mantenerlo aquí, nos ayuda a mantenernos cerca de la parte alta de esta liga y sigue marcando goles, pero todavía es un niño muy joven", agregó.

De hecho, Mowbray recalcó que en caso de perderlo, el club debe reinvertir para reemplazar a su figura. "No me siento aquí y me preocupo por perder a ninguno de nuestros jugadores. La frustración ha sido la reinversión en el equipo. Acabamos de vender un delantero centro y todavía no ha habido mucha inversión, lo entiendo por Covid y el pérdidas financieras de nuestra propiedad a través de un momento difícil".

A medida que el mundo vuelve a la normalidad, espero que alguien en el futuro, si vende un jugador, tenga un porcentaje de ese dinero para reinvertir en ese equipo y tratar de encontrar al próximo jugador que se convierta en un gran jugador. Así es como haces crecer un club.

El mejor momento de Ben

Ben Brereton Díaz le dio un giro radical a su carrera luego de ser convocado a la selección chilena. El delantero se estrenó con la Roja y desde entonces ha vivido un alza que hoy lo tiene en la mira de las principales ligas de Europa.

Junto a nuestro país, ya ha marcado tres goles (uno en Copa América y dos por eliminatorias). Pero es en la Championship donde se destapó, llegando a 12 goles y siendo el segundo máximo goleador del torneo, solo por detrás de Aleksandar Mitrovic (18).

Con su rendimiento actual, tanto el Blackburn Rovers como la selección chilena se encomiendan a Brereton Díaz para pelear por lo que viene. En la Championship está en el séptimo lugar y sueña con el ascenso, mientras que con la Roja debe batallar con todo para seguir soñando por llegar a Qatar 2022.