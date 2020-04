Culpa del coronavirus: Tolo Gallego es despedido de la Selección de Panamá por crisis económica

Américo Rubén Gallego había hecho noticia hace unos días porque llegó a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Panamá para reducir su sueldo a un 50% en medio de la crisis por el coronavirus.

Sin embargo, eso no bastó ya que la situación financiera del país centro americano no es la mejor, por lo que el ex entrenador de Colo Colo fue despedido de su cargo como director técnico.

"Se están negociando las condiciones de la terminación del contrato con el señor Américo Rubén Gallego y su Cuerpo Técnico", apunta el comunicado entregado por el seleccionado panameño.

Además, explicaron la crisis que viven en la federación panameña."Es grande el impacto negativo que esta situación está teniendo en el aspecto económico en toda la sociedad y la FEPAFUT no logra escapar a esta realidad", escribieron.

Américo Rubén Gallego y su cuerpo técnico no fueron los únicos cesados en la federación, sino que también todos los cuerpos técnicos de las divisiones inferiores del país.