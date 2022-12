El equipo de Iván Morales, que no ha visto acción en el certamen, anima la gran final de la Copa Sky frente al Rebaño Sagrado.

Este viernes nos trae un verdadero duelo de infarto en el partidazo que animan Chivas de Guadalajara y el Cruz Azul de Iván Morales para definir al próximo campeón de la Copa MX. El ex Colo Colo no ha visto acción en el torneo y, hasta ahora, no ha sido considerado siquiera para ir al banco de suplentes.

¿Cuándo juegan Cruz Azul vs Chivas la final de la Copa MX?

La Máquina enfrenta a las Chivas este viernes 30 de diciembre a las 23:00 horas de Chile en el Estadio AKRON, ubicado en el municipio de Zapopan, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara en Jalisco, México.

Horario del partido en otros países:

Argentina : 23:00 horas.

: 23:00 horas. Colombia : 21:00 horas.

: 21:00 horas. Perú : 21:00 horas.

: 21:00 horas. México : 20:00 horas.

: 20:00 horas. Estados Unidos: 18:00 horas PT / 21:00 horas ET.

¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming al Cruz Azul de Iván Morales frente a las Chivas de Guadalajara?

El partido no será transmitido en Chile, sin embargo, si te encuentras en territorio mexicano podrás verlo por la señal de Sky Sports y de TUDN para los Estados Unidos.

¿Cómo fue el último enfrentamiento entre ambos equipos?

La última vez que se vieron las caras fue a principios de octubre, por la fecha 17 de la Liga MX, con victoria para Cruz Azul por 2 goles a 1 en el Estadio Azteca.

Uriel Antuna fue el encargado de abrir la cuenta para la Máquina tras pase de Carlos Rotondi cuando corría el minuto 47 del primer tiempo. Ya en la segunda mitad, Sergio Flores pondría la paridad parcial en el 68' con pase de Jesús Orozco y, agónicamente, Michael Estrada anotaría la ventaja definitiva con asistencia de Rodrigo Huescas en el 93'.

Revisa a continuación el compacto de ese duelo: