Croacia vs República Checa | Ver EN VIVO, por TV y ONLINE el partido de la selección de Luka Modric

Con el pie izquierdo empezó el actual subcampeón del mundo su travesía por la Eurocopa. En el arranque del torneo de selecciones del viejo continente, Croacia cayó ante en Inglaterra por la cuenta mínima.

En ese sentido, la Eurocopa no da mucho margen de error. Esto porque la instancia de fase de grupos solo comprende tres partidos, donde clasifican los dos mejores de cada grupo y algunos mejores terceros, situación que quieren evitar a toda costa para no pasar zozobras en una posición que no les asegura nada de cara a la ambición de estar en la fase de los 16 mejores. Para ser más gráficos: los seis mejores terceros avanzan de llave.

Es por esa razón que sumar es importantísimo, y el equipo de Luka Modric tendrá una nueva oportunidad ante República Checa.

En lo que respecta a los checos, estos son los punteros tras derrotar en la primera fecha de este grupo D a Escocia por 2 a 0.

Partido al cual hay que ponerle atención, donde los checos pueden abrochar su clasificación y los croatas querrán justificar su condición como los subcampeones del orbe.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Croacia vs República Checa por la segunda fecha del grupo D de la Eurocopa?

Croacia vs República Checa será este viernes 18 de junio a las 12:00 pm de Chile.

Televisión: ¿dónde ver EN VIVO y por TV Croacia vs República Checa?

Croacia vs República Checa será transmitido por TNT Sports HD, TNT Sports 2. TNT Sports 3 y DirecTV Sports. Conoce las respectivas señales de acuerdo a tu cableoperador:

TNT Sports 2 (Ex CDF Premium)

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

TNT Sports HD (Ex CDF HD)

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 3 (Ex CDF Básico)

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (SD)

DirecTV Sports: 610-619 (SD) y 1610-1619 (HD).

Online: ¿dónde ver EN VIVO y por streaming el partido?

Si quieres disfrutar del encuentro a través de tus plataformas digitales, puedes hacerlo en Estadio TNT y DirecTV GO.