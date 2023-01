Cristiano Ronaldo fue presentado oficialmente como refuerzo del Al Nassr, sellando así su arribo a Arabia Saudita. El delantero tuvo una movida jornada este martes, en la que recibió el cariño de los hinchas con un estadio que se llenó para darle la bienvenida.

Pero antes de saltar a la cancha usando los colores de su nuevo equipo y de dejar la grande entre los fanáticos, el Bicho ofreció una breve conferencia de prensa. Ahí, abordó lo que será su próxima parada en uno destino que para muchos era inesperado hace días atrás.

"Se siente muy bien, estoy orgulloso de esta decisión en mi vida. En Europa mi trabajo está listo. Jugué por los clubes más importantes y ahora este es un nuevo desafío. Esto agradecido del Al Nassr por darme esta oportunidad", lanzó de entrada.

Cristiano Ronaldo no escondió su alegría por el recibimiento y el apoyo de su familia. "Ellos están felices. Ellos apoyan mis decisiones, especialmente mis hijos. La bienvenida fue increíble, me siento genial, la gente le ha demostrado el cariño a mí y mi familia".

"Es una gran oportunidad no solo por el fútbol, si no para cambiar la mentalidad de la nueva generación", agregó.

Pero Cristiano Ronaldo también se dio el lujo de revelar que no solo el Al Nassr se interesó en sus goles. "Tuve oportunidades en Europa, Brasil, Australia, Estados Unidos... en Portugal también varios trataron de ficharme pero me decidí por este club. Sé lo que quiero, esta es una gran oportunidad y es una experiencia para crecer".

A tal punto llega el compromiso del Bicho, que le dejó un mensaje a su técnico. "Puedo jugar mañana si el entrenador así lo cree. Quiero que la gente disfrute".

Cristiano Ronaldo responde a los críticos de su llegada a Al Nassr

La llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr ha desatado no solo cosas positivas, sino que otras que no lo son tanto. Muchos han criticado el arribo del delantero a Arabia Saudita, acusando que es solo por dinero y no tanto por lo deportivo.

Ante esto, el propio Bicho respondió fuerte y claro. "Son un jugador único, es bueno estar aquí. Rompí todos los récords en Europa y quiero romper algunos aquí también. Este contrato es único porque soy un jugador único, así que para mí es normal", dijo por los 200 millones del euros que recibirá al año.

"El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad", añadió.

El delantero fue más allá y recalcó que espera seguir compitiendo al máximo nivel por unos años más. "No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. No es el final de mi carrera".

"Quiero transmitir una visión diferente del país y del fútbol aquí, y por eso he aceptado este reto", cerró.

Cristiano Ronaldo está listo para lo que será su aventura en el Al Nassr, peleando por la Liga Profesional Saudí y los desafíos por delante. La leyenda da un paso más en su carrera, para muchos acabada, pero para él igual de vigente.