Agente de CR7 la tiene clara: "Cristiano es el mejor futbolista de la historia"

Cristiano Ronaldo está dentro de la historia grande del fútbol mundial, de eso no hay duda. Sin embargo, hay quienes sostienen que el portugués es el mejor futbolista de todos los tiempos, afirmación que despierta el debate entre todos los fanáticos.

Con sus dos goles al Cagliari en la jornada pasada, el Bicho (748) está a pocos tantos de superar el récord de Josef Bican (759) como el máximo goleador de toda la historia del fútbol. Es por esto que su agente, Jorge Mendes, aseguró que CR7 es el mejor de todos los tiempos.

"Cris es incomparable y creo que ahora son pocos los que todavía tienen dudas de lo que afirmo. Se convertirá en el mejor goleador de todos los tiempos a nivel nacional y de todos los tiempos", señaló en entrevista con Tuttosport.

"Lo he dicho muchas veces en el pasado y creo que ahora pocos todavía tienen dudas: Cristiano es el mejor de la historia y es incomparable. No hay récords que Cristiano no pueda batir. Pronto se convertirá en el jugador con más goles de la historia a nivel nacional y en general", añade el controvertido representante.

Opiniones distintas habrá siempre, pero lo cierto es que CR7 tiene por delante lo que resta de temporada y la próxima para seguir acumulando nuevas metas en la Juventus. Hoy, todos están encantados con él tanto que ya se habla de una renovación hasta el 2022.