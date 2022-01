Los representantes chilenos en la Copa del Rey siguen con vida en la competición que ya conoce sus cruces de octavos de final con el Elche de Enzo Roco en uno de los compromisos estelares, pues su equipo queda emparejado en esta instancia con uno de los grandes favoritos al título, Real Madrid.

Pero no será el único equipo de los créditos nacionales que tuvo un destino complicado pues el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo pues tendrán que enfrentarse frente a Sevilla en una edición importante del derbi andaluz entre dos equipos que están viviendo una gran temporada a nivel local.

El más favorecido en este sorteo fue el Cádiz de Tomás Alarcón, quien fue el héroe en la instancia anterior con un golazo en el último suspiro del compromiso, pues los gaditanos quedaron emparejados con el Sporting de Gijón, uno de los equipos que permanecen en competencia que hacen vida en la segunda división.

Otro de los duelos estelares que tendrán los octavos de final de este torneo lo protagonizará Barcelona, vigente campeón, que se enfrentará a Athletic Club en la reedición de la pasada campaña que significó el último título que consiguió Lionel Messi en su gran carrera con la institución culé.

Los otros cruces son: Atlético Baleares vs Valencia, Girona vs Rayo Vallecano, Real Sociedad vs Atlético de Madrid y Mallorca vs Espanyol. Cabe destacar que hasta semifinales todo se definirá a partido único. El fin de semana del 15 y 16 de enero se disputarán los primeros compromisos.