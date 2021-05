Mbappé pone dos condiciones para renovar a horas de enfrentar a Maripán en la final de la Copa de Francia

Kylian Mbappé termina su contrato con el PSG en 2022, por lo que la dirigencia ya está negociando con el delantero para concretar una renovación.

El campeón del mundo sabe que es muy cotizado entre los clubes más poderosos de Europa, incluido el Real Madrid, por lo que no se la va a hacer fácil a los parisinos.

Según el diario Le Parisien puso dos condiciones para firmar un nuevo contrato, las cuales serían aceptadas por el club, pues no tienen mucho margen de negociación.

Una de ellas es renovar sólo hasta 2023 y no hasta 2025 como pretende el PSG. Así, Mbappé podría marcharse a mediados de 2022 por una buena suma y ambas partes ganarían.

Maripán sera seguramente titular ante PSG en la final de la Copa de Francia (Getty)

La segunda es que el PSG fiche jugadores de calidad en el mediocampo para lograr la tan ansiada Champions League en la próxima temporada.

"No me da vértigo ser el futbolista más caro del mundo y no es un dinero que va a mi bolsillo. Disfruto de cada día y sé que soy un afortunado. Quiero ganar, ya está", señaló Mbappé ayer en entrevista con TF1.

"Estoy feliz con mi vida, a veces me gustaría llevar una vida más tranquila, pero es así. Hay cosas buenas y malas, pero estoy feliz así", añadió.

Mbappé enfrentará a su ex equipo, el Mónaco, este miércoles a las 15:15 horas de Chile por la final de la Copa de Francia. Se espera que el chileno Guillermo Maripán sea titular.