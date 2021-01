Claudio Bravo confiesa que Josep Guardiola le pidió ser parte de su cuerpo técnico en el futuro

Desde hace un tiempo, Claudio Bravo ha manifestado su intención de ser entrenador de fútbol en el futuro tras colgar los guantes. En conversación con TNT Sports Chile, el portero de La Roja confesó que el mismísimo Josep Guardiola le pidió que se uniera a su staff técnico en el futuro.

"Veníamos de una gira por Estados Unidos, llegamos a Inglaterra y me llama a la oficina y me dice 'quiero hablar contigo', subo y me plantea la opción de ser entrenador. Yo le dije '¿me quieres retirar?, yo pretendo jugar varios años más'. Ahí me dice que 'hay que visualizar cosas para el día de mañana, creo que tienes potencial para ser un buen entrenador'", contó el bicampeón de América.

Otro tema que abordó el portero del Betis fue sobre la ausencia de La Roja en el Mundial de Rusia 2018. El golero confesó que ni siquiera lo vio por televisión.

"Nadie lo esperaba, no te ves fuera de un Mundial con una selección con un potencial tremendo, más en ese entonces cuando todos estaban en buen nivel, en grandes clubes y con buena edad para participar. Ese Mundial ni siquiera lo vi por televisión", afirmó Bravo.