Claudio Bravo se ilusiona con ser DT tras el retiro y agradece influencia de Marcelo Bielsa, Pep Guardiola y Manuel Pellegrini

Claudio Bravo regresó con todo a La Liga de España. El arquero de la Roja se reestrenó en el torneo europeo con una soberbia actuación bajo la portería del Real Betis de Manuel Pellegrini.

Su nivel dejó maravillados a todos en dicho país, generando revuelo tanto en los hinchas como en la prensa. Y fue justamente con esta última que tuvo una reveladora confesión, donde reconoció que le gustaría transformarse en director técnico.

El guardameta de la Roja sorprendió al señalar que medita la opción de ser entrenador una vez cuelgue los guantes y así seguir ligado al fútbol profesional.

Claudio Bravo reconoció que quiere ser DT cuando termine su carrera. Foto: Getty Images

"Me encantaría, es una opción que tengo pensada para el futuro. He tenido el privilegio y fortuna de tener en mi carrera a grandes entrenadores, los que te van abriendo el apetito y la forma de ver el fútbol", lanzó al canal oficial del Betis en una entrevista que se transmitirá esta noche.

Como si fuera poco, Bravo aseguró que han sido los técnicos que ha tenido al lado quienes le dieron el impulso para atreverse. "El aprendizaje tuyo se va acelerando mucho porque tener a un Marcelo Bielsa, un Pep Guardiola, un Luis Enrique o con Manuel Pellegrini aquí, que son top y de primer nivel".

"He tenido la fortuna de trabajar con ellos y visualizas cosas que quizás otros compañeros no las ven porque no han tenido esta fortuna", agregó.

Por ahora, Bravo se enfoca de lleno en dar la pelea con el Real Betis, club con el que quiere seguir protagonista de La Liga. Este domingo tendrá su segundo examen ante el Real Vallodolid, a partir de las 13:30 horas de nuestro país.