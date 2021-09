Claudio Bravo y el momento del Betis: "Llevamos tiempo haciendo las cosas de buena manera, pero no tenemos que bajar los brazos"

El Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo derrotó por 2-0 al Getafe este pasado fin de semana, por la séptima fecha del La Liga de España. El cuadro sevillano ocupa el séptimo lugar de la tabla a poco de meterse en zona de clasificación internacional.

Tras el duelo, Claudio Bravo habló con el canal del Real Betis, cuadro que entra en racha con dos victorias seguidas contabilizando el triunfo anterior frente al Osasuna.

“Es muy positivo, llevamos tiempo haciendo las cosas de buena manera y hemos demostrado el espíritu de equipo, de querer hacer partidos como el de hoy. El otro día en Pamplona tuvimos un encuentro fuerte contra un equipo que es muy aguerrido en todas sus líneas”, dijo Claudio Bravo.

El arquero de la selección chilena agregó que con le Betis “teníamos la oportunidad de ganar en casa contra un rival que venía de perder y quería hacer bien las cosas”.

“Nos generamos muchas ocasiones, eso es lo rescatable, y nos generaron poco en el área nuestra, es mucho mérito y esfuerzo de todo el equipo. No siempre es necesario jugar bien, también toca luchar y defender. En eso el equipo ha mejorado un montón”, complementó el meta añadiendo que “la mayor sensación del grupo es que debemos competir, en cada partido, no debemos conformarnos con jugar bien y crearnos opciones. No tenemos que bajar los brazos y competir cada partido como una final”.

Ahora el Betis cambia el foco y se mentaliza en el duelo de este jueves contra el Ferencvaros de Hungría por la segunda fecha del Grupo G de la Europa League.

“Ahora a descansar y pensar en el siguiente rival. No hay que quedarse con el triunfo una semana entera sino tirarlo a la basura y pensar ya en el siguiente desafío”, sentenció Claudio Bravo. ¿Podrá Real Betis meterse arriba en la Europa League? Comenta con nosotros.