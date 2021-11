Claudio Bravo ha sido uno de los protagonistas del un buen arranque de temporada que tiene Real Betis en La Liga, y pese a sus 38 años sigue estando en el primer nivel. Por lo que, para su compañero y suplente en el arco del conjunto español, Rui Silva es un hueso duro de roer.

El arquero portugués de los Béticos, competencia del chileno Claudio Bravo en el arco del elenco sevillano, alabó al capitán de la Roja y aseguró que viven una competencia sana en el equipo que dirige Manuel Pellegrini.

Se podría pensar que entre ambos porteros existe una fuerte competencia y de hecho, existe. Pero no una rivalidad. El Ingeniero desde el arranque de temporada ha hecho jugar varios minutos a los dos y pese a que en los últimos partidos el chileno se ha quedado con la titularidad, el portugués de 27 años alaba a Bravo y aprovecha para aprender a su lado.

En diálogo con El Pelotazo de Canal Sur Radio, Silva se rindió ante el arquero nacional. "Su manera de ser es brutal, es un líder en el vestuario, me llamó mucho la atención. Es muy importante tener un jugador así porque para tener éxito esa jerarquía y ese liderazgo es muy importante, estoy aprendiendo de él no sólo en eso sino también en los entrenamientos, la forma en que se posiciona, cómo lidera, cómo habla... Vas aprendiendo con los mejores", afirmó el ex Granada.

Asimismo, Rui Silva dejó en claro que la disputa por el arco de los Verdiblancos no lo hace ver al chileno como un enemigo. "Sólo puede jugar uno y hay competencia, pero la relación que tenemos es muy buena, muy sana, y eso al final es importante".

Por último, expresó que la expertiz de Claudio Bravo a lo largo de los años también lo ayuda en su carrera. "Él es un portero con mucha experiencia, con una gran trayectoria en el fútbol y yo trato de aprender de él todos los días. Quizás él también de mí, todos nos vamos ayudando, y es lo más bonito del fútbol", aseguró Rui Silva.

Actualmente, el Real Betis se encuentra en la quinta posición de la liga española con 21 puntos y en zona de clasificación para la UEFA Europa League. Por lo que, su próximo desafío es este domingo ante Elche del chileno Enzo Roco.