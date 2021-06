Claudio Borghi adelanta el duelo Argentina-Chile: "Ahora Messi es un poquito más normal, más parecido al resto"

Claudio Borghi vive con especial entusiasmo la previa del duelo entre Argentina y Chile por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Como campeón del mundo con la Albiceleste y ex seleccionador chileno, tiene mucho que contar.

Y de arranque, el Bichi se detiene en la figura de Lionel Messi. En conversación con La Redgoleta de RedGol, asume que por más que el técnico Lionel Scaloni haya desarrollado una mecánica colectiva, el capitán trasandino "es imposible de obviar".

Borghi advierte que si bien "es un Messi muy bueno, que sigue siendo extraordinario, no es aquel que viene con toda la confianza del mundo, de ganar con Barcelona, de ser campeón, de estar en la Champions. Ya es un Messi un poquito más normal, más parecido a lo que es el resto".

"Messi sigue siendo importante", sentencia. "Pero no creo que tanto como hace cinco o seis años atrás. Los años pasan para todos. Yo creo que sigue teniendo la atención de todo el mundo, pero deja de ser aquel que te cambia en un segundo un resultado", resume.

"Messi sigue siendo importante, pero no creo que tanto como hace cinco o seis años atrás. Los años pasan para todos". Claudio Borghi

De todas formas, el mejor intérprete de la rabona mantiene un estatus importante, en especial a la cabeza de un plantel argentino renovado: "Hay algo que me sorprende de Messi. Se fue muy chiquito, tuvo posibilidades de jugar por la selección española, optó por Argentina y todavía sigue hablando como argentino, no se le pegó ningún acento español".

Según Borghi, La Pulga "tiene sus raíces bien claras. Jugar en la selección argentina a veces es una responsabilidad muy grande, porque cada vez que empieza un campeonato tienen que reforzar la historia de la selección y cuando no están complementados con el pueblo es un poco complejo".

Lionel Messi es una de las grandes preocupaciones de Chile de cara al juego eliminatorio de este jueves. Foto: Agencia Uno

El elogio de Borghi para Scaloni



Claudio Borghi no se quedó sin elogiar al joven seleccionador argentino, Lionel Scaloni, que asumió un proceso crítico después de la salida de Jorge Sampaoli, de quien habia sido ayudante hasta el Mundial de Rusia 2018.

En ese sentido, el Bichi subraya que "Scaloni tuvo esa etapa de cubrir un puesto que no queria nadie, muy llamativo, hasta que fue confirmado y comenzó a hacer su trabajo. Pero es difícil, porque es un técnico poco conocido".

Por eso, cree que ha tenido la decisión necesaria para hacerse cargo de una tarea compleja. "No es culpa de él. Lo que más valoro de Scaloni es que tomó a la selección argentina en un momento muy complejo, donde muchos entrenadores no quisieron hacerlo", sentencia.

Un buen resultado puede ser un golpe anímico



De cara al partido del jueves, que marcará el estreno de Martín Lasarte al mando de la Roja por los puntos, Claudio Borghi asume que "debutar con Argentina no es nada sencillo. Puede ser un golpe anímico si Lasarte obtiene un buen resultado. Hasta ahora, Chile merecía unos puntos más por cómo jugó, pero no los tiene. Y no hay que esperar un rendimiento muy distinto".

En ese sentido, tendrán que ver las sensaciones de un desafío inédito en la ciudad de Santiago del Estero. "Es muy raro jugar sin público. No quiero ser irrespetuoso, pero jugar en una provincia en la que no creo que todos los jugadores hayan estado alguna vez. Es una parte del territorio que no conocen", subraya.

El estadio Único de Santiago del Estero será el escenario del duelo entre Argentina y Chile por Eliminatorias Qatar 2022

"No habrá gente, no sé quién será visita, si Chile o Argentina. Es un estadio nuevo, desconocido. Es todo raro para evaluar, el viaje a Buenos Aires. Argentina que tiene que ir de Buenos Aires a Termas de Río Hondo, desde ahí tomar un bus de 70 kilómetros en una carretera que no está buena. Yo no entiendo nada de lo que está pasando. Espero que no interfiera", completa.

RedGol transmitirá GRATIS, en vivo y en directo por streaming y en full HD; la fecha doble de la Roja por las Eliminatorias a Qatar 2022. Disfruta de Argentina vs Chile y Chile vs Bolivia junto a nosotros.

Sólo debes entrar a RedGol.cl y disfrutar del partido. Válido para territorio chileno y en equipos con conexión WiFi.