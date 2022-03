Este miércoles a las 17:00 horas de Chile el Real Madrid recibe al PSG en el Santiago Bernabéu por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

En la previa el técnico de los merengues, Carlo Ancelotti, se mostró optimista y celebró que pese a jugar mal en París, su equipo sólo encajó un gol.

El italiano también se refirió a la presencia de Kylian Mbappé, quien ayer hizo sonar las alarmas en PSG por un pisotón que recibió en el entrenamiento por parte de Gueye.

Sobre el plan para frenar a Mbappé, señaló: "El plan es el mismo para todos: Messi, Neymar, él... Meter intensidad, ser un bloque. Hacer un partido completo e inteligente. No podemos volvernos locos, hay que ganar, no golear. Solamente ganar un partido. No importa si marcamos pronto o al final. Hay que ganar. ¿El pisotón? Yo espero siempre que los jugadores no tengan lesiones. Nosotros vamos a preparar el partido pensando que va a jugar".

Ancelotti dice que entendería que la afición del Madrid aplauda al delantero francés, quien es pretendido por el club: "La historia del Bernabéu refleja que a los grandes jugadores siempre se les ha aplaudido. Claro que lo entendería".

En cuanto a la condición de Toni Kroos, fue enfático: "El futbolista que no esté al 100% no puede jugar este tipo de partidos. Si pienso que Kroos está al 95%, no jugará".

"Tenemos que jugar como un bloque, ser intensos y hacer un partido completo. Tenemos que ser inteligentes y no volvernos locos. Tenemos que ganar el partido, no necesitamos una goleada. Lo importante es jugar con intensidad", afirmó.

Luego, indicó: "En este tipo de partidos, lo importante es el aspecto mental. Tenemos ilusión y podemos disfrutar del apoyo de la afición, que es muy importante. Tenemos una fuerte motivación, veo al equipo bien y tranquilo".

Sobre el duelo en París, reconoció: "En la ida, no fuimos capaces de jugar a lo que habíamos planteado. Sufrimos su presión alta y no encontramos buenas oportunidades para atacar. Con lo mal que lo hicimos, solo encajamos un gol y en los últimos minutos. Es importante hacerlo mejor con el balón".

"Lo de la ida nos dejó tocados porque este equipo tiene mucho orgullo. Estamos convencidos de que el mejor Real Madrid puede competir contra el mejor PSG. En la ida vimos al mejor PSG y ojalá el miércoles veamos al mejor Real Madrid", finalizó.