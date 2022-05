El palo de Benzema a Mbappé: "No es momento de hablar de cosas pequeñitas, el sábado jugamos la final de Champions"

Este sábado a las 15:00 horas de Chile el Real Madrid se mide con el Liverpool en el Stade de France de París por la gran final de la Champions League.

En la previa, la estrella del equipo merengue, Karim Benzema, afirmó que sus compañeros están con confianza para la definición, al mismo tiempo que tuvo palabras para Kylian Mbappé, quien rechazó la oferta del Madrid a último momento.

Sobre el fichaje frustrado del francés, indicó: "Vamos a jugar el sábado la final de Champions League. No es momento de hablar de cosas pequeñitas. No estoy enfadado, sólo te digo que estoy concentrado y que la final de Champions League que escuchar otra cosa".

Benzema llamó a hablar más de Vinicius, su socio en el ataque: "Es joven de edad, pero no de campo, que tiene más de 100 partidos. No hablan de Vinicius como mejor jugador del mundo y es 'top 5'. Hace de todo. Tiene que focalizar en el partido porque puede ganar el partido él solo. Yo he hablado mucho con él y en el campo, también".

"Él puede ser aún más decisivo. Él tiene facilidad para irse y, si se concentra más, puede meter más goles y dar más asistencias. Lo puede hacer siempre ¿Los más jóvenes? Les he dicho que se concentren bien y jueguen como siempre", añadió.

Respecto de su rival del sábado, comentó: "El Liverpool es muy bueno. No hay muchos cambios y es un equipo muy importante con un entrenador muy bueno. Tenemos que mirar nuestro juego. Si hacemos lo nuestro, jugar, presionar y meter gol, pasa lo que pasa...".

Asimismo, alabó a su equipo: "No es fácil llegar hasta la final, jugamos contra el Paris, favorito, el Chelsea, que era el campeón y el City, que estuvo en la final. Vamos con confianza. La clave son los primeros minutos. En una final pueden pasar muchas cosas. También al no jugar en casa. Ellos meten mucha presión. Habrá que jugar a la contra, manejar bien el balón".

Finalmente, valoró la importancia de la hinchada: "Cuando la afición es el último hombre, para nosotros todo es posible. A veces, sin ellos no se puede hacer cosas así. Cuando vemos que en 90 minutos perdemos y no bajamos los brazos es porque la gente nos empuja para dar más. Con un poquito de suerte también, que viene cuando intentas las cosas. Y así, pasa lo que pasó contra París, Chelsea y City".