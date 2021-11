Este miércoles el Real Madrid derrotó como visita por 3-0 al Sheriff por la quinta fecha del Grupo D de la Champions League.

Más allá de los goles de Alaba, Kroos y Benzema, el partido aportó una llamativa escena que protagonizaron el brasileño Casemiro y el técnico Carlo Ancelotti.

Tras el tercer gol, el volante merengue se acercó al DT italiano para preguntarle si debería forzar una tarjeta amarilla contra el Sheriff.

De esa forma, Casemiro se perdería el duelo ante el Inter de Milán por la última fecha del grupo y quedaría limpio para octavos de final.

Pero la respuesta de Ancelotti fue un "No", mientras el brasileño se reía por su osada sugerencia.

Luego, Ancelotti fue consultado por esta situación en conferencia de prensa, aunque no reconoció lo ocurido: "Me dijo que estaba apercibido y que no quería ver la tarjeta. Por eso lo cambiamos al final".

Si Casemiro forzaba la amarilla y era descubierto podría haber sido sancionado por la UEFA. Ya pasó en la temporada 2017-2018, cuando Dani Carvajal recibió dos partidos de castigo.