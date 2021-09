El ex delantero de la selección francesa, Nicolas Anelka, reflexionó sobre la lucha de egos en el PSG y aseguró que Kylian Mbappé ya debería haber ganado un Balón de Oro.

Nicolas Anelka, ex delantero del Real Madrid y el Arsenal, entre otros, elogió a su compatriota Kyian Mbappé y aseguró que a su corta edad ya merece ganar un Balón de Oro.

También se refirió a la lucha de egos en el camarín del PSG, tras los roces entre Lionel Messi y el entrenador Pochettino, y posteriormente, el enfado de Kylian Mbappé con Neymar en el último partido ante el Montpellier.

En ese sentido, Anelka cree que el campeón del mundo debe imponerse como el líder del equipo: “Mbappé tiene que ser el jefe del ataque porque es el número uno. Messi lo era en el Barça, pero ahora tiene que servir a Mbappé. Lleva cinco años en el club y eso Messi tiene que respetarlo”.

Y tiene grandes expectativas con él: “Es insustituible Mbappé, en velocidad es el mejor del mundo y el PSG debe hacer todo para que se quede. Pero yo creo que ya lo tiene decidido. Quiere más y es normal. Si hubiera jugado sus tres últimas temporadas en Inglaterra o España ya habría sido Balón de Oro. Si se va, habrá que agradecerle todo”.

Sobre las opciones del PSG de quedarse con el trofeo de la Champions League, señaló: “Tener a Messi supone que el PSG haya superado a los demás, es un club ahora al que todo el mundo quiere pero le falta un título europeo. Y eso es una presión grande ya que todos piensan que con Messi lo ganarán. Pero el fútbol no son solo estrellas”.

Finalmente, se refirió al disgusto de Messi por ser sustituido en su primer partido en el Parc de Princes: “No puedes cambiar a un Balón de Oro cuando aún no ha marcado. Messi no olvidará lo de Pochettino y será difícil recuperar la situación. No puedes manejar así a Messi”.

PSG recibe este martes a las 16:00 horas de Chile al Manchester City por la segunda fecha del Grupo A de la Champions League. En la primera jornada empataron 1-1 en casa del Club Brugge.