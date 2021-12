El volante del Barcelona Frankie de Jong fue duramente criticado por los ex futbolistas Drik Kuyt y Ron Vlaar en un programa televisivo de Países Bajos.

Barcelona agudizó aún más su crisis este miércoles al caer por 3-0 frente al Bayern Munich y quedar eliminado en la fase de grupos de la Champions League.

Los jugadores mayores han sido apuntados en el equipo culé, pero el holandés Frankie de Jong no se salva. El volante ha estancado su crecimiento desde que arribó del Ajax y hoy exhibe un irregular rendimiento, tal como la mayoría de sus compañeros.

En la televisión de Países Bajos, los ex futbolistas Dirk Kuyt y Ron Vlaar discutieron sobre el nivel de Frankie de Jong, quien se llevó duras críticas.

"Ante el Bayern no buscó ni un momento para ver si había una oportunidad para disparar. Me encantaría ver esa faceta, porque es y sigue siendo un jugador fantástico que simplemente pertenece a la cima absoluta de Europa. Eso comienza con la osadía y si alguien tiene osadía en su juego es Frenkie de Jong", dijo el ex Liverpool, Dirk Kuyt

Luego, afirmó: "Su predisposición siempre es a volver a cambiar el juego, pero no busca la posición para anotar".

Vlaar fue aún más duro con el jugador culé: "De Jong ahora juega al fútbol como si tuviera cincuenta kilos de papas en la espalda. Sabes lo que puede aportar, pero en este equipo simplemente no se nota".

"Creo que está totalmente fuera de lugar en este momento. ¿Un cambio a otro club? Creo que Frenkie jugaría al fútbol de otra manera en un equipo como el Bayern", finalizó.