Fábregas alaba a Mourinho y revela quiebre con Guardiola: "Con Pep, nada"

Josep Guardiola y José Mourinho son sin duda alguna dos de los mejores técnicos en la historia reciente del fútbol, y el jugador español Cesc Fábregas tuvo la fortuna de ser dirigido por ambos, aunque su relación sólo fue fructífera con el portugués.

En conversación con el programa Tot Costa, el actual jugador del AS Mónaco entregó jugosos detalles de su época bajo el mando de Pep en el Barcelona y Mou en el Chelsea, asegurando que con el primero es amigo y con el segundo no existe nexo.

"Mourinho fue quien más me inspiró al salir del Barça. Me dijo que nos las habíamos tenido en el campo cuando él estaba en el Chelsea y yo en el Arsenal y luego cuando él entrenaba al Real Madrid y yo estaba en el Barcelona, pero que para él todo terminaba ahí, y me contó su proyecto. Prioricé lo profesional", relató el español.

Más adelante Fábregas profundizó en su buena relación con el portugués asegurando que "hoy en día me sigo escribiendo con él (Mourinho) y lo considero un amigo, me ayudó mucho en su momento y puede que con él jugara una de mis mejores temporadas".

Respecto de Josep Guardiola, el centrocampista sorprendió revelando que las cosas no se dieron entre ellos, pese a que el entrenador fue uno de los grandes referentes de su infancia:

"Con Pep, nada. No nos hemos vuelto a hablar. Hay cosas que pasaron de las que no tengo por qué hablar. Reconozco que mi ídolo en mi infancia, quizás es la persona de la que he aprendido más, como jugador, como ídolo y después como entrenador y ya está", comentó Cesc.

Cesc no guarda buenos recuerdos de Pep Guardiola.

Actualmente el campeón del mundo con España quiere seguir mejorando en el AS Mónaco, donde de paso reconoció que espera jugar tres o cuatro temporadas más antes de siquiera pensar en un eventual retiro.