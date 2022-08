Este lunes el Manchester United logró su primera victoria en la Premier Leaguetras triunfar en el clásico frente al Liverpool en el Old Trafford.

En la previa del partido Cristiano Ronaldo, quien estaba haciendo el precalentamiento, sorprendió a los panelistas de televisión que estaban en la cancha y saludó a sus ex compañeros Gary Neville y Roy Keane.

Pero ignoró a Jamie Carragher, quien días antes había asegurado que en el camarín de los diablos rojos nadie quiere al delantero portugués.

"Ahora la situación es complicada para el United, porque otros clubes no lo quieren. Y creo que, si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano en este momento”, señaló aquella vez el ex Liverpool.

Ahora, después del desaire que colmó los portales de los medios ingleses, Carragher quiso defenderse a través de los redes sociales.

"¡Obtengo una tortazo en la cara por acertar con Ronaldo desde el primer día! ¡El tortazo fue para él de Erik Ten Hag. Eso muestra que el técnico piensa lo mismo!", dijo en alusión a la suplencia del portugués.

"Tal vez las ex leyendas del Manchester United (¡aduladores!) Ahora estarán de acuerdo conmigo", añadió, refiriéndose a Neville y Keane.

En tanto, Rio Ferdinand, ex defensa del Manchester United, también había señalado este martes sobre la situación: "Cristiano es muy calculador, es muy consciente de lo que está pasando, no es alguien que se sienta en casa y desconecta. Necesitaba humillarlo y ponerlo en evidencia en directo en la televisión".