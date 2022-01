Este miércoles el mundo del fútbol vivirá una nueva fiesta con uno de los clásico más importantes de Europa. Desde las 16:00 horas el Barcelona y el Real Madrid se enfrentan en las semifinales de la Supercopa de España.

Los Merengues cerraron el 2021 de la mejor manera como líderes de La Liga y esperan iniciar el 2022 levantando su primer título. Pero para lograrlo primero deben superar a los Blaugranas, que van con todo según las declaraciones de Xavi Hernández.

Otro que también habló previo al encuentro fue Carlo Ancelotti, quien se refirió al partido y mostró respeto por el Barcelona pese al mal rendimiento en los últimos meses. "El rival ha tenido más problemas que nosotros esta temporada, pero sigue siendo un equipo fuerte que tiene el mismo objetivo que nosotros. Tendremos que jugar lo mejor posible"

Pese a sus elogios al rival, el técnico del Real Madrid dejó en claro que espera volver a España con la Supercopa en sus manos. "Nos gustaría regresar a casa con el primer título del año (...) solo si jugamos bien lo lograremos".

Sin embargo y pese a sus ganas de celebrar, Ancelotti dejó en claro que no se confía. "Me preocuparía que estuviéramos relajados. Todos los partidos me crean miedo. Antes del Valencia estaba nervioso como pocas veces".

Elogios al Barcelona pese a su crisis

Carlo Ancelotti sabe que este miércoles la balanza está a su favor en cuanto a los números, pero no se da por ganador. De hecho, el técnico recalcó que más allá del presente de cada uno, un partido de estas características se juega de otra manera.

"Un clásico siempre será un partido igualado, como lo fue el del Camp Nou. No cuentan los números en otra competición. Esto es una semifinal de la Supercopa y empezará 0-0", señaló.

De hecho, Ancelotti también se dio el tiempo de destacar la labor de Xavi al mando de los Blaugrnas. "Su equipo me gusta porque tiene una idea clara del juego. El nuevo entrenador ha aportado ideas y la actitud del Barça ha mejorado".

Finalmente tuvo palabras para los cinco jugadores claves del rival. "Los veteranos como Piqué, Busquets o Alba siempre dan algo diferente al equipo. También destacan Gavi y Nico. Creo que todos los jóvenes tienen un gran futuro".