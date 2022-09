Este domingo el Real Madrid visita al Atlético Madrid en el derbi de la capital española, por la sexta fecha de La Liga. En la previa del duelo, Vinícius Júnior fue noticia tras salir a responder una crítica que dejó tintes racistas.

“No dejaré de bailar, en el Sambódromo o en el Bernabéu. (…) Dicen que la felicidad molesta. La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo más”, sostuvo Vini.

Las palabras del jugador del Real Madrid apuntaban a Pedro Bravo Jiménez, presidente de los representantes de jugadores españoles que algún día fue el exitoso agente de Sergio Ramos y hoy sólo puede ser noticia hablando tonteras.

"Si quieres bailar samba te vas al sambódromo en Brasil. Aquí lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono", había manifestado Bravo Jiménez.

En la rueda de prensa previa al partido contra Atlético Madrid, el DT de los merengues, Carlo Ancelotti, aseguró que “hay que destacar que no veo esta forma de racismo en España, me quedo con el comunicado del club y el de Vini. Él está bien, con ganas de jugar el partido”.

El deté italiano agregó que “es un tema que no tocamos en el vestuario, estos son temas que no se hablan normalmente en el vestuario porque ahí se suele hablar de fútbol. Una cosa es racismo y otra cosa lo que pasa en el fútbol. Este tema de racismo no lo hemos tocado porque el jugador ha contestado muy bien”,

Ancelotti sentencia que “no le he aconsejado porque no soy su padre, ni soy su hermano, soy su entrenador. (…) No sé qué le está pasando, para mí no le pasa nada y está jugando con alegría. Vini es alegría y felicidad".