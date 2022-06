Byron Castillo sonríe. Luego de las tormentosas últimas semanas que debió pasar, donde incluso llegó a llorar en la cancha, ahora todo es color de rosas: la FIFA falló a favor de Ecuador luego de la denuncia de la Federación de Chile por sus papeles irregulares y ahora firmó en Club León, de México.

En la presentación de inmediato quiso darle las gracias a su país, dejando en claro que es más ecuatoriano que la producción de plátanos. Por eso sacó la bandera tricolor y la mostró orgullo, donde se leía "la gloria es de Cristo".

En estas semanas adversas tuvo charlas con el elenco azteca que siempre mostró ganas de contratarlo, a pesar del lío con la FIFA. "León siempre estuvo ahí, confiando en mí, nunca me defraudaron. Gracias a Dios, ahora estoy aquí", comentó Byron.

Luego el lateral de la discordia aseguró que "dicen que después de la tormenta llega la calma. Y estoy muy positivo, contento por llegar a este club. Lo pasado queda atrás".

Agregó que "León es un buen sitio, un buen lugar para mí, para ir al fútbol europeo. Lo hablamos con mi representante y creemos que es así. Todo dependerá de mí".

Además, cree que es una gran vitrina para su sueño de ir a Qatar 2022. "Quiero ganar todo lo que pueda en este Club, Ángel Mena (ex seleccionado ecuatoriano) me ha contado mucho del León, me emociona llegar a México, a un equipo ganador. Debo hacer las cosas bien y demostrar que depende de mí, quiero ir al Mundial, tengo fe de estar ahí", concluyó.