Delantero revelación de la Bundesliga reconoce que su nombre y edad son falsos: "He vivido con miedo"

Silas Wamangituka, delantero congoleño del Stuttgart, fue una de las revelaciones de la Bundesliga en la temporada pasada con 13 goles y cuatro asistencias.

Un momento bisagra para su carrera, que Wamangituka consideró idóneo para revelar una gran verdad que estaba ocultando.

Wamangituka realmente no se llama así, sino Silas Katompa Mvumpa y no nació el 6 de octubre de 1999, sino el mismo día de 1998.

"He vivido con miedo de forma constante en los últimos años y también estaba muy preocupado por mi familia en el Congo. Ha sido un paso difícil para mí revelar mi historia. No me atreví hasta que tuve nuevos agentes y amistades", señaló en un comunicado a través del club.

Wamangituka fue una de las revelaciones de la temporada en la Bundesliga (Getty)

Wamangituka o Mvumpa explica que en 2017 llegó a hacerse una prueba en el Anderlecht belga y un agente lo convenció de cambiar su nombre y edad para tener más facilidades de encontrar un club.

"No hubiera podido dar este paso si mi equipo, el Stuttgart, no me hubiera apoyado. Estoy profundamente agradecido", señaló.

En tanto, el Stuttgar, expresó su apoyo al futbolista: "Silas sigue siendo el jugador y la persona que se ha abierto camino en los corazones de nuestros fanáticos y sus compañeros de equipo desde que estuvo aquí. Ha sido, ante todo, una víctima. Lo protegeremos en consecuencia".