El futbolista del Bayern Munich, Joshua Kimmich, decidió vacunarse, luego de generar una gran polémica en Alemania al mostrarse desconfiado con los posibles efectos y contraindicaciones.

"Para mí era difícil hacer frente a mis miedos y recelos, por eso he estado tanto tiempo indeciso", dijo en una entrevista con la televisión pública alemana.

Luego, afirmó: "Tal vez tuve que pasar por lo que he pasado ahora. Por supuesto, mirando hacia atrás, me gustaría tomar la decisión de vacunación antes, pero en ese momento no me fue posible".

Eso sí, lamentó: "También tuve la sensación de que había uno u otro que intentaba hacerse un nombre a través de esta situación. No siempre fue solo una crítica objetiva. Siempre hablamos de respeto, tolerancia, apertura, y estos son precisamente los valores que extrañé mucho en mi discusión".

Joshua Kimmich había sido centro de críticas al quedar en cuarentena por un contacto estrecho. Las cosas empeoraron después cuando se confirmó que el mismo futbolista estaba contagiado.

Kimmich se perdió varios partidos del Bayern y no volverá a jugar en lo que resta del año, pues quedó con secuelas tras superar la enfermedad.

Por su parte, el club dejó que pagarle el sueldo en los días que estuvo en cuarentena, siguiendo la regulación alemana sobre los casos de Covid-19.