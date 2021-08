Regresa la emoción de la que, para muchos, es la mejor liga del fútbol europeo. La Premier League vuelve con el encuentro entre el Brentford y Arsenal.

En esta nueva apasionante temporada de fútbol inglés, el Brentford hará su debut absoluto en la Premier League, luego de ser tercero en la Championship y ganar los play-off ante Swansea. En los amistosos de preparación, ha dejado buenas sensaciones luego de empatar 2-2 ante Manchester United o derrotar al Valencia de España por 2-1, entre los resultados más destacados de las Abejas.

El Arsenal por su parte, no ha hecho las contrataciones "galácticas" de antaño y la explicación se da casi sola: el equipo ocupó el 8° lugar durante la temporada anterior, por lo que no participará en competiciones europeas en la presente campaña. Sin embargo, esto no quiere decir que no invertirán. Ben White de momento, es el gran refuerzo para los dirigidos por Mikel Arteta, ya que los londinenses pagaron 58 millones de Euros por el central proveniente del Brighton.

Con el encuentro entre Brentford y Arsenal, comienza nuevamente una Premier League que tendrá como grandes refuerzos la llegada de Romelu Lukaku a Chelsea, Raphaël Varane al Manchester United o Jack Grealish, que pasó del Aston Villa al Manchester City, entre otros jugadores destacados.

Día y hora: ¿Cuándo juega Brentford vs Arsenal?



Brentford vs Arsenal jugarán el día viernes 13 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV a Brentford vs Arsenal?



El partido entre Brentford y Arsenal será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Brentford vs Arsenal?



El partido podrá ser visto por streaming en vivo a través de ESPN Play.