Todas las perlitas de Ronaldo en la previa con Ibai: Su admiración por Messi y pronóstico para Brasil

Uno de los grandes ganadores de la final de la Copa América entre Brasil y Argentina fue el popular streamer Ibai Llanos, quien adquirió los derechos televisivos para su canal de Twitch y en la previa del partidazo tuvo un panel de lujo: su socio Gerard Piqué y una de las más grandes leyendas del deporte, Ronaldo.

A quien muchos consideran el mejor 9 de la historia, habló de todo un poco y soltó varias perlas durante la transmisión. Una de ellas tuvo que ver con Emiliano Martínez, portero de la Albiceleste, y lo sucedido en la tanda de penales ante Colombia. "A mí me pareció incluso súper educado", afirmó entre risas.

"En mis tiempos habría escuchado peores cosas. Hubo una final de Recopa con el Barcelona jugando contra el PSG que fui a tirar el penalti y mientras corría hacia el balón me venía un petardo de la grada, pero ya iba en carrera, me distrajo un poco, pero tiré el penalti y marqué. Tenemos que recordar que el fútbol es un deporte de la calle y de la gente", añadió.

El exjugador de Real Madrid y Barcelona mostró su respeto por Lionel Messi más allá de su sequía de títulos con selecciones. "No entremos en esto porque llegaremos a la Champions y yo tampoco he ganado ninguna. No quitemos mérito al enano, que es espectacular. Lo que está haciendo, lo que ha hecho... ha enamorado a todo el mundo".

Ronaldo, dos veces campeón del Mundial con Brasil, espera que la Canarinha triunfe en la Copa América con una victoria de 2-0 en la final. Gerard Piqué, por su parte, afirmó que habrá empate 1-1 en tiempo reglamentario y Argentina se llevará el título en la definición por penales.