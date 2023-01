Tras el escándalo vivio por la selección sub 17 de Camerún, en el Borussia Dortmund ponen ojo en la joven estrella de la selección alemana que llegó a tierras germanas desde el país africano. ¿Youssofa Moukoko tiene 18 o 22 años?

Youssofa Moukoko, el delantero camerunés nacionalizado alemán del Borussia Dortmund, se convirtió en el jugador más joven en anotar en la Bundesliga el pasado 17 de diciembre de 2020 al marcarle un gol al Unión Berlín con 16 años y 28 días. Sin embargo la historia podría tener un gran vuelco.

La figura y delantero de proyección del Dortmund, de 18 años, está envuelto en un cúmulo de dudas sobre su verdadera edad y las informaciones preliminares provenientes desde Europa apuntan a que en verdad tiene 22.

El BVB prendió sus alarmas la semana pasada tras descubrirse que la selección de Camerún sub 17 tenía 21 de 30 nominados para las clasificatorias de África Central a la Copa de Naciones pasados en su edad pese a que los papeles decían otra cosa.

Tras descubrirse el hecho, el entrenador Jean Pierre Fiala nominó a otros jugadores, pero esta vez 11 de los nuevos citados tampoco aprobaron en edad.

Moukoko es oriundo de la localidad de Yandé en Camerún, y se fue a vivir a Alemania en 2014, año en que fue adoptado. “Se ha afirmado en Alemania que en 2022 se descubrió un certificado de nacimiento fechado en el año 2000 con el nombre de Yousouffa Mohamadou y atribuido al delantero del Dortmund”, informa Diario Sport.

Agregan que “el medio de noticias austriaco 'Laola1' detalla las afirmaciones de que el padre adoptivo de Moukoko había enviado el supuesto certificado de nacimiento descubierto a un periodista. La adopción del jugador surgió en 2022, pero ahora se alega que una investigación sobre el fraude de edad ha generado dudas sobre la legitimidad de que Moukoko tenga 18 años”.

En medio del escándalo en su país, el presidente del fútbol camerunés, Samuel Eto’o, exigió que todos los jugadores juveniles fueran sometidos a una resonancia magnética de muñeca para comprobar fehacientemente la edad.

De esta forma, Borussia Dortmund pone sus ojos encima de Youssofa Moukoko, considerando además que el Barcelona, Chelsea y Newcastle son algunos de los clubes que siguen de cerca al seleccionado juvenil de Alemania.

Moukoko ha sido parte de la sub 16, sub 20 y sub 21 de Alemania, además de ser parte de la selección germana adulta en la Copa del Mundo de Qatar 2022, en un caso que en Chile recuerda mucho lo sucedido con la documentación de Byron Castillo, quien además de tener certificado de nacimiento en Colombia registró otra fecha de nacimiento.