Claudio Borghi recordó el paso de Matías Fernández al Villarreal. Después de un estelar 2006 bajo el mando del Bichi en Colo Colo, el volante partió al fútbol español, donde lo esperaba Manuel Pellegrini, para vivir su primer experiencia en el extranjero a sus 20 años.

En conversación con Misión Deporte, el ex DT del Cacique reflexionó si fue un buen momento para que Matías saliera al Viejo Continente y afirmó que, en ese tiempo, habló de él con Juan Román Riquelme, quien alcanzó a coincidir con el chileno por algunas semanas en España.

“La gran discusión es, a veces, si Matías se fue en un momento justo o si se fue muy temprano. Yo tenía dudas de que se fuera a un lugar donde no se lo entendiese, porque, claro, los técnicos no tenemos la obligación de acariciar a los jugadores...", comentó Borghi

"Pero bueno, él se fue al Submarino Amarillo y estaba Pellegrini. También hablé con Román Riquelme, que estaba ahí, y me dijo ‘no, este hueón es más raro que yo’. Él lo ayudó", confesó después. Además, defendió la carrera que hizo Matías en el extranjero.

"Hizo una buena carrera. Mucha gente dice 'yo esperaba más’, pero yo digo: '¿Por qué voy a tener que cumplir tu sueño más que el mío?'. Él hizo su carrera, más allá de cualquier cosa que pueda decir la gente", argumentó el ahora comentarista deportivo.

Como cierre, afirmó que no tiene mayor contacto con Matigol. "Es un chico muy querible, pero hoy no tengo ningún contacto con él. Es curioso. La última vez que lo vi fue en La Serena, pero no en una cancha de fútbol. Yo estaba jugando un campeonato de golf y él, como vivía ahí, me saludó", reveló.