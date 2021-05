Video: ¡Insólito error! Jugadores de Boca Juniors pierden la cuenta de los penales y no celebran el triunfo ante River Plate

Boca Juniors sacó adelante la tarea y eliminó a River Plate en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El elenco xeneize tuvo que dar pelea para quedarse con el triunfo por 4-2 en los penales, luego de empatar 1-1 en los 90' minutos.

El elenco oro y cielo no supo sacar ventaja de las bajas que tenía el cuadro millonario por los casos de coronavirus, estirando el encuentro hasta las últimas instancias. No obstante, fue desde los 12 pasos que lograron asegurar la victoria. Eso sí, no sin protagonizar un papelón insólito.

Y es que pese a que se llevaron el triunfo ante el clásico rival, los jugadores de Boca Juniors estaban pensando en otra cosa. En plena transmisión se pudo ver cómo el plantel perdió la cuenta de los goles, dejando en el olvido la celebración.

Boca Juniors avanzó a semifinales eliminado a River Plate. Foto: Boca Juniors

Con la ventaja en el marcador y el lanzamiento para definir todo, los xeneizes tenían la ventaja para asegurar la victoria. Sin embargo, cuando Julio Buffarini anotó su tiro desde los 12 pasos, se giró para festejar pero ninguno de sus compañeros reaccionó.

Pese a que algunos comenzaban la carrera a los brazos del autor del gol del triunfo, se detuvieron de inmediato al ver la nula motivación de sus compañeros. Pero al pasar de los segundos, todos se miraron las caras y calcularon de nuevo.

Una situación tan increíble como insólita: Buffarini le dio la clasificación a Boca en la #CopaDeLaLiga... ¡pero nadie se dio cuenta en el momento! pic.twitter.com/NgKPYkrE6g — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2021

Fue ahí recién que Boca Juniors se dio cuenta que tenía lista la victoria, desatando la locura en la cancha de La Bombonera. Una que los deja en las semifinales del torneo, con la ilusión de alcanzar una nueva estrella.