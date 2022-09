El mercado de pases cerró en Inglaterra junto con el deadline de las ligas más importantes del Viejo Continente. Los hinchas del Blackburn Rovers no podían irse a dormir con la incertidumbre de qué pasaría con Ben Brereton, pero el mismo club salió al paso para dar las buenas y tranquilas buenas noches.

El mercado de fichajes en Europa se cerró a las 23:59:59 del Viejo Continente, a las 6 de la tarde de Chile. El deadline sentenció la continuidad de Ben Brereton Díaz en el Blackburn Rovers de la Championship (Inglaterra tiene una hora menos y la caída del telón fue a las 23:00 horas).

Según los reportes desde Inglaterra, el Everton y Fulham realizaron ofertas por 12 millones de euros para llevarse al delantero de la selección chilena a la Premier League, pero Blackburn esperaba mínimo 20 millones de la divisa del Viejo Continente para dejarlo partir y rechazó las propuestas.

La permanencia de Brereton en el Blackburn termina con el dolor de cabeza de los hinchas de los Rovers, que anhelaban la continuidad de su figura y goleador como pilar fundamental para conseguir el ascenso al final de la temporada.

Y fue el mismo club inglés el que confirmó que Ben Brereton no se mueve al menos hasta el próximo mercado invernal. Cerrado el libro de pases en el país británico, el Blackburn compartió el “álbum” con todas las láminas de su plantel, con el delantero chileno incluido.

“11 PM, ventana cerrada. Libro de stickers completo”, publicó el Blackburn en Twitter junto a las láminas con los rostros de sus refuerzos y jugadores para la presente temporada.

Pero eso no fue lo único: un hincha del Blackburn había manifestó que “esperaba que los Rovers hicieran una foto de Díaz a las 11 PM, así que hasta no se confirme que seguirá aquí no puedo dormir”.

Y la respuesta del Blackburn no se hizo esperar: “puedes irte a la cama ahora, Charlotte. ¡Buenas noches, fans de los Rovers”, sentenciaron junto a la foto de Ben soliticada por el hincha.