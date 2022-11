Marcelo Bielsa está en Polonia. Cosas del destino, el Loco se encuentra en el mismo sitio que la selección chilena en la previa del duelo amistoso que sostendrá la Roja contra el representativo de ese país.

Si la Roja y su ex ayudante Eduardo Berizzo están en Varsovia para medirse contra Polonia, Bielsa acudió para brindar una conferencia de prensa que sacó aplausos y que ya es noticia en todo el mundo.

El Loco dio una charla organizada por la Asociación de Entrenadores de Fútbol Polaca, sobre la selección de Polonia. El representativo europeo jugará su último partido contra Chile antes de viajar al Mundial de Qatar 2022, cita planetaria en la que enfrentará a Argentina por el Grupo C.

La conferencia de Bielsa, capo sobre Polonia

En el mismo estadio del Legia Varsovia donde jugará la Roja este miércoles, Bielsa dio cátedra sobre la selección polaca. Para su charla, el deté trasandino vio los últimos 50 partidos del equipo para hablar con propiedad de los esquemas utilizados, tácticas y un informe de 65 jugadores utilizados en los mencionados duelos.

Y en la charla de Bielsa sobre el representativo blanco y rojo estaba el mismo entrenador de la selección polaca, Czeslaw Michniewicz, quien incluso agradeció la conferencia al rosarino.

“Recuerdo un partido tuyo con Chile ante Inglaterra, no he visto jamás a un equipo jugando así. Les pregunté a tus futbolistas, vi sesiones de entrenamiento en secreto de tu equipo, porque no todo se podía entender. Eres un genio, gracias por la conferencia”, le manifestó Michniewicz a Bielsa.

