DT del Blackburn Rovers se la juega por la continuidad de Ben Brereton Díaz y le pide 40 goles: "Se habla mucho, pero no hay mucha acción"

Ben Brereton Díaz vive días claves para su futuro en el Blackburn Rovers y la Championship de Inglaterra. El delantero chileno-inglés tuvo una segunda mitad del 2021 de ensueño tras su llamado a la selección chilena y se elevó como una de las grandes figuras del ascenso.

El momento que vive Big Ben es el mejor de su carrera, alcanzando 19 goles, con su equipo en la lucha por un lugar en la Premier League y con varios equipos de Europa mirando atentos. El interés por los servicios del atillero por parte de los elencos en dicho continente es cada vez más grande, aunque en su club confían en retenerlo.

Así lo dejó claro el técnico del Blackburn, Tony Mowbray, quien en conferencia de prensa se refirió a las opciones de salir que tiene Brereton Díaz. "La situación de Ben es interesante. Desde la perspectiva del club y mi relación personal, creo que le gustaría terminar el trabajo aquí", señaló.

Para el DT, lo más importante es el futuro de Big Ben y pide entender su decisión. "Soy plenamente consciente de que si alguien llega con una oferta increíble, entonces recomendaría a los propietarios que no se interpongan en su camino", recalcó, aunque con un llamado a la directiva. "Creo que con cualquier club de fútbol, los jugadores van y vienen, pero hay que estar preparado; ¿quién es el próximo jugador que se pondrá al frente? Cuando se anotó Adam Armstrong, todos se preguntaban quién marcaría los goles. El Brereton dio un paso al frente y potencialmente podría marcar más".

De hecho, Mowbray insistió en este punto y pidió ir por algo de la misma calidad. "Si sucede y Ben se vende en un momento dado, espero que el dinero se reinvierta y con suerte podamos encontrar otro guijarro en la playa que podamos pulir hasta convertirlo en un diamante y él es el tipo que está anotando los goles".

Confiado en retenerlo

Ben Brereton Díaz es una de las máximas estrellas de la Championship de Inglaterra y su nivel está cautivando a otros clubes. Varios ya han preguntado por las opciones para ficharlo, aunque Tony Mowbray confía en retenerlo. Tanto, que hasta le puso una meta de aquí al final de temporada.

"No estoy preocupado por Ben. Espero que se quede, espero que marque 40 goles para nosotros este año y disfrute de una temporada fantástica", dijo. "Pero si alguien ofrece el dinero, no podemos rechazarlo".

Aunque pese a las chances que tiene Brereton Díaz para salir, Mowbray aseguró que no hay tantos interesados como se ha planteado. "Se ha ganado ese derecho, pero no estoy seguro de que el teléfono suene en este momento. Se habla mucho, pero no hay mucha acción. Solo espero que se quede en silencio, que se quede aquí y siga anotando goles".

Finalmente, el técnico del Rovers habló sobre lo que espera recibir a cambio si es que se vende al chileno. "¿Cuánto? Armstrong fue por 15 millones de libras esterlinas y Ben va a marcar casi el doble de los goles que hizo Armstrong, y es más joven".

Por ahora, Ben Brereton Díaz se enfoca en terminar el 2021 de la mejor manera posible y este miércoles tendrá la chance de acercarse al liderato de la Championship. Desde las 16:45 horas enfrentan al Barnsley buscando presionar en la cima del torneo.